ضبط 9 أطنان و300 كيلو زيت طعام مجهول المصدر قبل ترويجهم فى المحلة

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود، من ضبط 9 أطنان و300 كيلو زيت طعام مجهول المصدر وبدون بيانات توضح تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بمنطقة المعهد الدينى ثالث المحلة قبل ترويجهم فى الأسواق.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن المقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود ومعاونه النقيب محمد نصر الضابط بوحدة مباحث القسم والقوة المرافقة لهما، من ضبط "على ع م" 43 سنة تاجر مقيم شارع المعهد الدينى ثالث المحلة وبحوزته (2 ) تنك معبأ زيت طعام صويا سعة التنك (3 ) أطنان غير مدون عليه أية بيانات توضح تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، و(165) جركن زيت طعام أولين سعة الجركن (20 ) لترا غير مدون عليه أية بيانات توضح تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

تحرر المحضر 6394 جنح قسم ثالث المحلة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.