محامى بـ"أحداث الوزراء" يخطئ ويطلب إخلاء سبيل موكله.. والقاضى:أنت شغال جديد

تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، لطلبات أعضاء الدفاع فى إعادة محاكمة 81 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء.

وطلب دفاع المتهم رقم 237 أجلا للاطلاع والاستعداد للمرافعة، فقاطعه القاضى قائلا"أنت جاى تطلب دلوقتى أجل للاطلاع"، فأكد المحامى أنه قام بعمل إعادة إجراءات لموكله لإعادة محاكمته، كما طلب دفاع المتهمين الـ 18 ، و134 إخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان تراه النيابة، فأكد المحامى تراه المحكمة، فرد القاضى "أنت شغال جديد ولا أيه".

كما طلب دفاع المتهم رقم 51 تحديد جلسة لعرض الأسطوانات الموجودة بأحراز القضية، كما طلب دفاع المتهم رقم 86 إخلاء سبيله بأى ضمان تراه المحكمة نظرا لوجود محل إقامة ثابت ومعلوم، وقدم ممثل خطابا يفيد بحضور أحد الشهود من ضباط الشرطة بجلسة اليوم.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.