نيابة النزهة تأمر بحبس أكبر تشكيل عصابى لتهريب المشغولات الفضية بالمطار

أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة بحبس أكبر تشكيل عصابى مكون من ليبى ومصريين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالرشوة والتربح وتسهيل الاستيلاء على المال والتهرب من سداد الجمارك.

وكشفت تحقيقات النيابة ان التشكيل العصابى تخصص فى التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة على البضائع من الخارج، وإغراق السوق المصرى بمنتجات ليست مطابقة للمواصفات، وذلك عقب ضبطهم أثناء محاولتهم بتهريب أكبر شحنة مشغولات فضية تقدر بـ 200 ألف جنيه وتهربهم من دفع القيمة الجمركية لها والتى تقدر بـ 400 ألف جنيه .

تم تحرير محضر بالواقعة بعد القبض على أفراد التشكيل العصابى، الذى ضم عاملا بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وليبى وأحد المستقبلين المصريين لهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم عرض المتهمين على النيابة العامة التى أمرت بما سبق.

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