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ضبط مزارع بحوزته بندقية خرطوش بقصد الصيد بمطروح

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ضبط مزارع بحوزته بندقية خرطوش بقصد الصيد بمطروح ضبط مزارع بحوزته بندقية خرطوش بقصد الصيد بمطروح
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمنى بدائرة القسم، من ضبط مزارع بحوزته بندقية خرطوش، بقصد الصيد.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً اليوم الخميس، بضبط محمود ك . ح . م ( 19 سنة ) مزارع، وبحوزته بندقية خرطوش بروحين عيار 12 ماركة أوسكار وعدد 2 طلقة من ذات العيار.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للسلاح المضبوط بقصد الصيد وتحررعن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة.

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مصر 365