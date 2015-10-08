تأجيل محاكمة 163 متهمًا فى أحداث الدابودية والهلايل لـ8 ديسمبر المقبل

قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات قنا والمنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، برئاسة المستشار محروس محمد على، وعضوية المستشارين أيمن عفيفى سالم، وإبراهيم سعيد الفقى، وأمانة سر رمضان عرابى، وفراج أمين، وأحمد عمر، وجبريل محمد، بتأجيل نظر القضية رقم 2793 لسنة 2014 جنايات قسم ثان أسوان والمتهم فيها 163 شخصًا فى أحداث الدابودية والهلايل لجسات أيام 8 و9 و10 ديسمبر المقبل للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين الحاضرين من المتهم الخامس حتى المتهم السابع والسبعين مع استمرار حبس جميع المتهمين الحاضرين على ذمة القضية.

حضر اليوم 88 متهمًا من بينهم 50 من عائلة الهلايل و38 من عائلة الدابودية من إجمالى 163 متهمًا من العائلتين. ويواجه المتهمون اتهامات قتل 28 من أفراد العائلتين والشروع فى قتل آخرين.