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أمن مطروح يضبط مسجل خطر يقود سيارة مسروقة من محافظة دمياط

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أمن مطروح يضبط مسجل خطر يقود سيارة مسروقة من محافظة دمياط أمن مطروح يضبط مسجل خطر يقود سيارة مسروقة من محافظة دمياط
تمكن الضباط المعينين بخدمة التفتيش الأمنية، بمدينة الحمام بالساحل الشمالى من ضبط سائق مسجل شقى خطر، والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا مختلفة، أثناء قيادته سيارة ميكروباص، مسروقة من محافظة دمياط، وحضوره لمحافظة مطروح لبيعها.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً اليوم الخميس، بضبط "عمرو إ . ا .ا" 32 سنة سائق، مقيم مساكن الشهابية، بمحافظة دمياط والمسجل شقى خطر فئة " ج " تحت رقم 1096 سرقات عامة ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا سرقة " تبديد، ضرب " أثناء قيادته السيارة رقم 1739 ط د م ميكروباص بيضاء اللون .

وبسؤاله عن رخصتى القيادة والتسيير، تبين عدم حمله أى منها وأفاد أنه يعمل سائقا على السيارة ملك "محمد ص . ع . إ" ونظراً لمروره بضائقة مالية، قام بالاستيلاء على السيارة ومساومة مالكها على دفع مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه، إلا أن مالكها رفض دفع المبلغ فقرر التوجه بالسيارة إلى مدينة مرسى مطروح للتصرف فيها بالبيع.

وبالاتصال التليفونى بمالك السيارة، أكد أنه قام بالإبلاغ عن سرقة سيارته مساء يوم 4 أكتوبر فى المحضر رقم 2 أحوال قسم ثان طنطا، وكلفت إدارة البحث بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة.
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