وزير الخارجية يستقبل رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي



> استقبل سامح شكري وزير الخارجية صباح الخميس، إليزابيث جيجو رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي، والتي تزور مصر لإجراء مشاورات مع السيد وزير الخارجية حول الأوضاع الإقليمية، ومرافقة رئيس الوزراء الفرنسي “مانويل فالس” الذي تبدأ زيارته لمصر يوم السبت 10 أكتوبر الجاري.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عقب اللقاء، بأن رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي حرصت على الاستماع إلى التقييم المصري للوضع في ليبيا ومسار محادثات السلام الجارية في مدينة الصخيرات المغربية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة “برناردينو ليون”، بالإضافة إلى تقييم مصر لفرص عودة الجانبين الفلسطيني والاسرائيلى لطاولة المفاوضات، فضلاً عن تطورات الأزمة السورية والاتفاق النووي مع إيران وتداعياته الإقليمية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري أكد للبرلمانية الفرنسية على ضرورة استمرار تماسك المجتمع الدولي في موقفه الداعى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية في أسرع وقت، باعتبار أن تلك هي الخطوة الأولى لتوحيد جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، وبدء إجراءات استعادة الاستقرار وتحقيق السلام بين أبناء الشعب الليبي. كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية أن يفي المجتمع الدولي بوعوده بدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية فور تشكيلها، وأهمية أن يشعر الشعب الليبي أن هناك اهتماماً جاداً من جانب دول الاتحاد الأوروبي لحل جذور الأزمة الليبية وتحقيق السلام، وليس فقط أن ينصب الاهتمام على التداعيات السلبية للأزمة على أوروبا.

وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، أشار المستشار أحمد أبو زيد إلى أن المحادثات بين وزير الخارجية و رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي تناولت جهود مكافحة الإرهاب في سوريا، وفرص الحل السياسي للازمة، حيث أعاد شكري التأكيد على أن الحل السياسي الوحيد يتمثل في تطبيق مخرجات مؤتمر جنيف، وان القضاء على الإرهاب في سوريا يعتبر خطوة هامة لتشجيع الأطراف على الانخراط الايجابي في العملية السياسية.

وفى نهاية تصريحاته، أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن ” إليزابيث جيجو ” أعربت عن تطلعها إلى فتح قنوات اتصال للتعاون بين البرلمان الفرنسي ومجلس النواب المصري فور تشكيله، وتمنياتها باستكمال مصر الخطوة الأخيرة في تنفيذ خارطة الطريق السياسية بكل النجاح والتوفيق.