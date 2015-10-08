مصر للطيران : نقل 58 ألف حاجاً على 240 رحلة جوية من السعودية

صرح الطيار هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن الشركة أوشكت على الإنتهاء من موسم حج هذا العام ، حيث شهد الموسم انتظاماً ملحوظا في مواعيد الرحلات ومرونه وتعاون من جميع القائمين على خدمة حجاج بيت الله الحرام، وقال من المقرر أن تسير الشركة اليوم الخميس 17 رحلة جوية تصل جميعا إلى مبنى لرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي وذلك بواقع 11 رحلة جوية تقلع من مطار المدينة المنورة و6 رحلات جوية تقلع من مطار جدة وذلك لنقل 4300 حاجاً من حجاج فلسطين وحجاج قرعة محافظات المنيا والدقهلية والجيزة والقاهرة والمنوفية والشرقية وحجاج تضامن محافظات المنيا وأسيوط والإسماعيلية، هذا بالإضافة إلى حجاج الترانزيت المتجهين إلى لندن وباريس وفرانكفورت وأمستردام وميلانو وكانو وأبوجا وأثينا وجنيف فضلاً عن حجاج شركات السياحة والأفراد. هذا وبنهاية رحلات اليوم تكون الشركة قد نقلت 58 ألف حاج على متن 240 رحلة جوية.

أما عن رحلات الغد الجمعة تسير الشركة 10 رحلات جوية بواقع 3 رحلات تقلع من المدينة المنورة إلى مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي فيما عدا رحلة واحدة تصل إلى مطار برج العرب بالأسكندرية و 7 رحلات أخرى تقلع من مطار جدة تصل معظمها إلى مطار القاهرة فيما عدا رحلتين إلى مطار أسوان الدولي، حيث من المقرر نقل 2260 حاجاً من حجاج قرعة محافظات الغربية والقاهرة وأسوان وبورسعيد والإسماعيلية وتضامن محافظات أسوان والفيوم وحجاج الترانزيت المتجهين إلى برشلونه و باريس ومدريد ولاجوس وأبوجا وأبيدجان وكوبنهاجن بالإضافة إلى حجاج شركات السياحة والأفراد وبعثات وزارة الداخلية والصحة والتضامن .