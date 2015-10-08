فابريجاس: مورينيو الأنسب لتشيلسي

يقبع تشيلسي في المركز الـ 16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، لكن هذا لم يغير رأي سيسك فابريجاس بأن مدربه جوزيه مورينيو هو الأفضل لقيادة البلوز.

ويؤمن فابريجاس بأن جوزيه مورينيو هو المدرب الأفضل في تاريخ تشيلسي، وأنه قادر على إخراجهم من الأزمة التي يمرون بها.

فابريجاس قال في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "مورينيو هو المدرب الأفضل في تاريخ النادي، وهو أفضل مدرب بإمكان الحصول عليه".

وأضاف: "على المستوى الشخصي، مورينيو ساعدني ومنحني الثقة في أحد الفترات الصعبة خلال مسيرتي".

فابريجاس أتبع "مورينيو كان رائعا معي في كثير من المواقف، ولذلك فأنا مستعد لفعل كل ما يأمرني به للخروج من الأزمة التي يمر بها النادي".

واختتم حديثه قائلا: "الجمهور لم ينس بعد أننا أبطال الدوري قبل 5 أشهر، لكن علينا الخروج مما نحن فيه حاليا".

وتعرض تشيلسي لخمس هزائم في المباريات العشر الأخيرة بمختلف البطولات.