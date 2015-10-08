تقرير.. جيرارد قد يكون ضمن جهاز كلوب في ليفربول

كشفت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية عن قلق إدارة نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي من إمكانية إعلان لاعبهم ستيفين جيرارد اعتزاله والانضمام لفريقه السابق ليفربول كمدرب.

جيرارد انضم للوس أنجلوس جالاكسي بداية الموسم الجاري بعدما انتهت رحلته مع ناديه ليفربول.

وكان ليفربول أعلن إقالة مدربه برندان رودجرز قبل أيام، ليدخل يورجن كلوب ضمن الترشيحات لتولي قيادة الفريق خلال الأيام المقبلة.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة لوس أنجلوس متخوفة من إقناع كلوب لجيرارد بالاعتزال والانضمام لجهازه المعاون في ليفربول، ما قد يؤثر على مسيرة الفريق.

ومن المتوقع أن يعلن ليفربول يورجن كلوب مدربا خلال الساعات المقبل، على أن يعلن كلوب عن جهازه المعاون لاحقا.