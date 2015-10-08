ولي عهد الفجيرة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد يوسف الكعبي

أدى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ظهر اليوم في جامع شهداء القوات المسلحة في الفجيرة اليوم صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن يوسف سالم الكعبي الذي قدم روحه فداء للواجب الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية " إعادة الأمل " للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحق والعدل في اليمن.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموه عدد من المسؤولين وكبار ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطه وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين .

ودعا الجميع الله العلي القدير أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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