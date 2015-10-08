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بالفيديو.. حتى لا ننسى . جرائم الإخوان فى جامعة الأزهر

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بالفيديو.. حتى لا ننسى . جرائم الإخوان فى جامعة الأزهر بالفيديو.. حتى لا ننسى . جرائم الإخوان فى جامعة الأزهر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع جديد بعنوان “حتى لا ننسى جرائم الإخوان”، لتوثيق إرهاب الجماعة، وتعديهم على المواطنين.

ويرصد الفيديو الجرائم الارهابية لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية من طلاب جامعة الأزهر ، من الاعتداء على منشآت الجامعة وقوات الشرطة ورجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين .


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