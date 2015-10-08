بلاغ جديد للنائب العام يتهم الفنانة انتصار بالتحريض على الفسق والفجور

تقدم، اليوم الخميس، السيد الجمصى، رئيس اللجنة القانونية بحملة "مين بيحب مصر "، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الفنانة انتصار، يتهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور، والدعوة من خلال وسائل الإعلام لمشاهدة الأفلام الإباحية.

ذكر البلاغ رقم 17656 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن الفنانة انتصار دعت للفسق والفجور عبر وسائل الإعلام، من خلال دعوتها للشباب المصرى لمشاهدة الأفلام الإباحية، وهى الجريمة المؤثمة قانونا بموجب نص المادة 269 مكرر من قانون العقوبات.

وأوضح مقدم البلاغ، أن المشرع عندما وضع المادة 269 مكرر من قانون العقوبات كان يهدف لتجريم كل قول ينطوى على إيماءات جنسية منعكسة على الممارسة الجنسية بمعناها الواسع، لأن ذلك حين يقع فى طريق عام أو على جمع من الناس يخدش الحياء.

وطالب "الجمصى" النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الفنانة انتصار، والتحقيق معها بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وهدم قيم المجتمع المصرى، وإحالتها للمحاكمة الجنائية وفقا لمواد قانون العقوبات التى تجرم الدعو لممارسة الرزيلة.

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