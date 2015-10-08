القوات المسلحة تنظم معرض "ذاكرة أكتوبر" فى الذكرى الـ42 لانتصاراتها

نظمت هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوى الثامن "ذاكرة أكتوبر"، والذى يقام فى الفترة من 7 وحتى 14 من أكتوبر الجارى ببانوراما حرب أكتوبر، وذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 42 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

يضم المعرض العديد من الأجنحة والمعروضات فى مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور التى وثقت مراحل حرب أكتوبر، وجهود القوات المسلحة فى دعم المطالب المشروعة للشعب المصرى خلال ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو.

ويشتمل المعرض على جناح للفنون التشكيلية الذى يضم عددًا من اللوحات الزيتية وأعمال النحت والخزف التى تجسد ملاحم وبطولات حرب أكتوبر وتلاحم الجيش بالشعب من أجل تحقيق النصر.

كما يضم المعرض مجموعة من المراجع والكتب التاريخية والثقافية بمشاركة عدد من المؤسسات الإعلامية والصحفية ودور النشر المختلفة، وقسم خاص لمعروضات وزارة الداخلية من الكتب والإصدارات التى تتناول أسس ومبادئ العقيدة الشرطية الجديدة التى تعمل فى خدمة مصر وشعبها العظيم.

ويحتوى المعرض على جناح مكشوف للأسلحة والمعدات التى شاركت فى حرب أكتوبر، يضم نماذج للأسلحة والمعدات التخصصية للإدارات والهيئات والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة كما تضمن المعرض جناحًا لمنتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتى يقدمها لشعب مصر.

كما يشتمل معرض "ذاكرة أكتوبر" هذا العام على مسرح ثقافى فنى لتقديم العروض الفنية والمسرحية والندوات الشعرية، فضلا عن المسابقات الفنية فى الكورال والرسم بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الطلابية بالجامعات المصرية.

حضر فعاليات الافتتاح اللواء أركان حرب مجدى حجازى، مساعد وزير الدفاع، واللواء أركان حرب جمال شحاتة، رئيس هيئة البحوث العسكرية، وعدد من قادة القوات المسلحة، وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية والمدارس والجامعات وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية.