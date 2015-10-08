المتحدث باسم الضبعة: مفاوضات مع روسيا لخفض تكلفة ومدة المشروع النووى

أكد الدكتور هانى عبد الرحمن خضر المتحدث باسم البرنامج النووى السلمى المصرى، أن هناك مفاوضات حالياً مع الجانب الروسى بشأن تكلفة مشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء التى قدمتها شركة روزاتوم الروسية فى عرضها لإنشاء المحطة النووية.

وأضاف خضر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التفاوض مع الجانب الروسى مستمر لحين الوصول إلى أفضل سعر و أعلى وسائل الأمان للمحطة لصالح مصر، لافتاً إلى أن العرض الروسى يتضمن إنشاء أول محطة نووية خلال 9 سنوات.

وأشار خضر إلى أن المفاوضات تجرى حالياً على تقليل المدة الزمنية مع تحقيق أعلى وسائل الأمان بالمحطة، مشيراً إلى أن الجانب الروسى أعلن موافقته على جميع شروط الأمان و لكن خلال مدة 9 سنوات من تاريخ التعاقد.

و أضاف خضر إلى أن المفاوضات مستمرة لحين الوصول إلى أفضل النتائج لصالح الجانب المصرى لتحقيق أهدافه الاجتماعية والسياسية.

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