الإسكان: تشغيل المرحلة الأولى لخط مياه العاصمة الإدارية الجديدة آخر ديسمبر

أكد وزير الإسكان والتعمير الدكتور مصطفى مدبولى أنه تم فرد المواسير للخط الذى سيغذى العاصمة الإدارية الجديدة وستنتهى المرحلة الأولى للخط وستصل إليها المياه للمساعدة فى عملية الإنشاءات آخر ديسمبر المقبل.

وقال الوزير اليوم خلال جولته فى مدينة العاشر من رمضان إن إجمالى تكلفة الخط بكل الروافع والطللمبات 285 مليون جنيه وستكون المرحلة الأولى لخط مياه صالح للشرب يستخدم فى الإنشاءات وسيتم استغلالها أول شهرين فى الزراعات، لكن سيتم بالتوازى معها طرح الخط الذى يوصل مياه الزراعة من محطة أروسكواليا القادم من محطة المياه المعالجة من القاهرة الجديدة وسينتهى بعد 6 شهور.

- الإسكان:بدء حفر خط مياه تغذية العاصمة الإدارية الجديدة من العاشر من رمضان

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