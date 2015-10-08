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حجز موظف بالمعاش لاتهامه بالتعدى جنسيا على طفل بدورة مياه مسجد فى الخانكة

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حجز موظف بالمعاش لاتهامه بالتعدى جنسيا على طفل بدورة مياه مسجد فى الخانكة حجز موظف بالمعاش لاتهامه بالتعدى جنسيا على طفل بدورة مياه مسجد فى الخانكة
أمرت نيابة مركز شرطة الخانكة، برئاسة جمال حتة وبإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، بحجز موظف بالمعاش لحين وصول التحريات، لاتهامه باستدراج طفل عمره 10 سنوات داخل دورة مياه مسجد بالخانكة وتعدى عليه جنسيا.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد حمادة عبد العزيز، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد تلقيه بلاغا من "إبراهيم م" 36 سنة عامل بقيام "أحمدى م ع " 61 سنة بالمعاش باستدراج ابنه "محمد" 10 سنوات تلميذ بالصف الرابع الابتدائى داخل إحدى دورات المياه بأحد مساجد القريه وتعدى عليه جنسياً.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 21404 جنح مركز الخانكه لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

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مصر 365