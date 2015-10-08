توغل إسرائيلى محدود شمال غزة وفلسطينيون يتصدون لمستوطنين قرب الأقصى

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الخميس بشكل محدود فى الأراضى الزراعية شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية أن أربع جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت لمسافة محدودة شمال بلدة بيت لاهيا، وشرعت بأعمال تجريف وتمشيط فى المنطقة.

وتتعرض الأراضى الزراعية شمال وشرق قطاع غزة بشكل متكرر لتوغلات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة داخل السياج الحدودى الفاصل، وهو ما يعده الفلسطينيون خرقا لتفاهمات اتفاق التهدئة الذى أبرم بين الفصائل وإسرائيل

كما تصدى فلسطينيون، فجر اليوم الخميس لمحاولة مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين إقامة شعائر وطقوس تلمودية فى حى الجالية الأفريقية الملاصق للمسجد الأقصى، من جهة باب الناظر (المجلس).

>وقال شهود عيان إن قوة معززة من عناصر الشرطة الخاصة الإسرائيلية وصلت إلى المنطقة، وأمنت انسحاب المستوطنين من المكان، وهددت المواطنين الفلسطينيين بالملاحقة.

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