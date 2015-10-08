الجيش السورى يعلن بدء عملية موسعة لتحرير المناطق"التى عانت من الإرهاب"

أعلن العماد على عبد الله أيوب رئيس هيئة الأركان العامة فى الجيش والقوات المسلحة السورية اليوم الخميس بدء هجوم موسع "لتحرير المناطق التى عانت من الإرهاب".إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف :"واليوم بدأت القوات المسلحة السورية هجوماً واسعاً بهدف القضاء على تجمعات الإرهاب وتحرير المناطق والبلدات التى عانت من الإرهاب وويلاته".
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عنه القول :"بعد الضربات الجوية الروسية التى خفضت القدرة القتالية لداعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى ، فقد حافظت القوات المسلحة السورية على زمام المبادرة العسكرية وشكلت قوات بشرية مزودة بالسلاح والعتاد".
وأضاف :"واليوم بدأت القوات المسلحة السورية هجوماً واسعاً بهدف القضاء على تجمعات الإرهاب وتحرير المناطق والبلدات التى عانت من الإرهاب وويلاته".
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