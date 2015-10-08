الجامعة العربية: التدخل الروسى أو الغربى فى سوريا لن يحسم الحرب الدائرة

فى أول رد رسمى من جامعة الدول العربية على الضربات الجوية الروسية داخل سوريا ضد تنظيم داعش الإرهابى، قال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلى "لا أعتقد أن التحرك العسكرى الأجنبى فى سوريا سواء كان روسيا أو غربيا كفيلا بحسم مصير الحرب الدائرة رحاها هناك، والقضاء على التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم داعش".

وأضاف بن حلى فى رده على أسئلة الصحفيين اليوم بشأن موقف جامعة الدول العربية من التحرك الروسى فى سوريا ؟ "أنه ينبغى العمل على تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية لدفع الفرقاء المتصارعين فى سوريا حكومة ومعارضة مسلحة لإيجاد حل سياسى للأزمة السورية، وإنقاذ هذا البلد العربى الهام من الانهيار والتقسيم والفوضى الهدامة".

وطالب نائب الأمين العام فى تصريحاته "الدول العربية بتنشيط المسعى الدبلوماسى والحل السياسى وفق مقاربة جديدة تأخذ فى الاعتبار الواقع الراهن وتقود الجهود السلمية نحو إيجاد حل سياسى للأزمة السورية وتجفيف البيئة الحاضنة للجماعات الإرهابية فى كل كن سوريا والعراق".

وكشف بن حلى النقاب عن أنه من المنتظر أن يدعو الأمين العام لجامعة الدول العربية دكتور نبيل العربى قريبا إلى عقد اجتماعات عربية ستبدأ بمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين لتقديم تقرير عن النشاط الدبلوماسى فى الأمم المتحدة والجهود المتواصلة بشأن القضايا العربية ومستجداتها خاصة القضية الفلسطينية والصراع فى سوريا اليمن والأزمة الليبية.