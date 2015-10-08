العشرات من داعش يسلمون أنفسهم لقوات "البيشمركة" بالكوير شمال غرب العراق

سلم العشرات من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى أنفسهم إلى قوات "البيشمركة" الكردية فى محور"الكوير " شمال غربى العراق، فضلا عن مدنيين فروا من المناطق التى تقع تحت سيطرة التنظيم.

وصرح مصدر عسكرى كردى صباح اليوم الخميس، بأن أربعين شخصا فروا من قبضة التنظيم، وسلموا أنفسهم لقوات البيشمركة خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن "داعش " بدأ حملة لإجبار المواطنين فى مناطق نفوذه على الانضمام إلى صفوفه بسبب تناقص أعداد مسلحيه، مما دفع عددا كبيرا من الرجال والشبان إلى الفرار من مناطق يسيطر عليها التنظيم، وغالبيتهم من الشباب، وبعضهم يفر مع أسرته.

وأشار إلى أن أحد عشر شخصا تمكنوا من الفرار من مناطق "داعش " فجر اليوم فى قرية المشارة ببلدة سلطان عبد الله التابعة لناحية الكوير فى قضاء مخمور، وسلموا أنفسهم لقوات البيشمركة، لافتا إلى أن الفارين من المدنيين وليسوا من مسلحى "داعش".

وأضاف أن خمسة من مسلحى داعش سلموا أنفسهم إلى قوات البيشمركة فى محور الكوير صباح اليوم فى قرية "ساقي" فى محور الكوير، وجميعهم من العراقيين، وتتراوح أعمارهم مابين 25- 35 عاما، ويخضعون للتحقيق لدى استخبارات البيشمركة.

وكانت قوات"البيشمركة" الكردية قد تمكنت من استعادة السيطرة على محور "الكوير- مخمور " وعدد من المناطق تسلل إليها (داعش) شمال غربى العراق وذلك فى العاشر من يناير الماضى.

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