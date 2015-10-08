"زراعة كفر الشيخ": إزالة 25 حالة تعديات على الأراضى الزراعية بـ3 مراكز

أكد الدكتور محمد عبدا لله وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن حملة مكبرة لمديرية الأمن بالتعاون مع المجلس المحلى لمدن قلين والرياض وكفر الشيخ بالتعاون مع مديرية الزراعة، تمكنت من إزالة 25 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال الأسبوع الحالى.

وأضاف "عبد الله" أن مساحة ما تم إزالته من تعديات على الأراضى الزراعية فدانين منهم 9 حالات بمركز الرياض بمساحة 15 قيراطا و3 أسهم .

وأشار وكيل وزارة الزراعة، أن معظم الحالات التى تم إزالتها فى المعهد، مشيراً أن حملات الإزالة شبه مستمرة يومياً بتعليمات مشددة من الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية الأمن برئاسة اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ .