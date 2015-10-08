أخبار عاجلة

مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"زراعة كفر الشيخ": إزالة 25 حالة تعديات على الأراضى الزراعية بـ3 مراكز

Google+ Print
"زراعة كفر الشيخ": إزالة 25 حالة تعديات على الأراضى الزراعية بـ3 مراكز "زراعة كفر الشيخ": إزالة 25 حالة تعديات على الأراضى الزراعية بـ3 مراكز
أكد الدكتور محمد عبدا لله وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن حملة مكبرة لمديرية الأمن بالتعاون مع المجلس المحلى لمدن قلين والرياض وكفر الشيخ بالتعاون مع مديرية الزراعة، تمكنت من إزالة 25 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال الأسبوع الحالى.

وأضاف "عبد الله" أن مساحة ما تم إزالته من تعديات على الأراضى الزراعية فدانين منهم 9 حالات بمركز الرياض بمساحة 15 قيراطا و3 أسهم .

وأشار وكيل وزارة الزراعة، أن معظم الحالات التى تم إزالتها فى المعهد، مشيراً أن حملات الإزالة شبه مستمرة يومياً بتعليمات مشددة من الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية الأمن برئاسة اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365