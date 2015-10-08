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ضبط 2000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالقليوبية

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ضبط 2000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالقليوبية ضبط 2000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالقليوبية
شنت مديرية بالقليوبية، بالتعاون مع مباحث التموين حملة مكثفة على الأسواق ومحطات البنزين للتأكد من وصول البنزين المدعم لمستحقيه، وأسفرت الحملة عن ضبط 2000 لتر سولار مدعم يتم بيعهم بالسوق السوداء للتربح بطريقة غير مشروعة والاستفادة من فارق السعر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مباحث التموين بالقليوبية يفيد بالقبض على "جمعة.ع"، و"يوسف.ب" بالخصوص بتهمة حيازة وتجميع مواد بترولية للاتجار بها فى السوق السوداء 2000 لتر سولار مدعم من قبل الدولة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11923 جنح قسم الخصوص لسنه 2015.
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مصر 365

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