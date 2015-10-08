تموين أسيوط يحرر 472 محضرا لمخالفات تموينية بالمحافظة

أكد صالح عبدالله حسين مدير مديرية التموين بأسيوط على قيام مديرية التموين بأسيوط وإداراتها الفرعية على مدار اسبوعين بعدة حملات أسفرت عن تحرير 472 مخالفة تموينية متنوعة فضلا عن ضبط 501 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى والحصول على 16 شيكارة دقيق وطن سكر وطن أرز وتجميع 397 بطاقة ذكية وتجميع 11 أسطوانة بوتاجاز وحوالى 188 لتر سولار.

وقال صالح فى تصريحات ان المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط أصدر تعليمات مشددة بضرورة مراقبة الأسواق ومراقبة الأسعار وضبط المخالفين وعدم التهاون فى توفير السلع الأساسية للمواطن فى إطار تحسين جودة الخدمات.

وأضاف صالح عبد الله أنه تم تحرير 129 محضرا على مستوى المديرية فى مجال المخابز والأسواق بالإضافة إلى تحرير 7 محاضر فى مجال البوتاجاز والمواد البترولية وتم أيضا تحرير العديد من محاضر المخالفات بمراكز المحافظة وأحيائها حيث تم تحرير 3 محاضر فى مجال المخابز والأسواق بحى غرب وفى حى شرق تم تحرير 4 محاضر فى مجال المخابز والأسواق وفى مدينة أسيوط تم تحرير 6 محاضر مخالفة فى مجال المخابز والأسواق.

وفى مركز ديروط تم تحرير 14 محضرا فى مجال المخابز والأسواق وفى مركز القوصية تم تحرير 17 محضرا فى مجال المخابز والأسواق ومحضرين فى مجال المواد البترولية وفى مركز منفلوط تم تحرير 36 محضر مخالفة فى مجال المخابز والأسواق ومحضرين فى مجال المواد البترولية.

كما أوضح مدير مديرية التموين بأسيوط أن فى مركز البدارى تم تحرير 23 محضر مخالفة فى مجال المخابز والأسواق وفى مركز ساحل سليم تم تحرير 15 محضرا فى مجال المخابز والأسواق و4 محاضر فى مجال المواد البترولية وفى مركز أبوتيج تم تحرير 27 محضرا فى مجال المخابز والأسواق وفى مركز الغنايم تم تحرير 3 محاضر فى مجال المخابز وبالنسبة لمركز صدفا تم تحرير 7 محاضر فى مجال المخابز والأسواق بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر فى مجال المواد البترولية وفى مركز أبنوب تم تحرير 14 محضرا فى مجال المخابز والأسواق وفى مركز الفتح تم تحرير 7 محاضر فى مجال المواد البترولية.