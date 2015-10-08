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"تموين الإسكندرية" تضبط كمية من المنشطات والمكملات الغذائية غير مسجلة بالصحة

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"تموين الإسكندرية" تضبط كمية من المنشطات والمكملات الغذائية غير مسجلة بالصحة "تموين الإسكندرية" تضبط كمية من المنشطات والمكملات الغذائية غير مسجلة بالصحة
تمكن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط كمية من المنشطات والمكملات الغذائية غير المسجلة بوزارة الصحة.

ونجح الضباط فى ضبط كل من "إسلام ص م" 25 سنة المدير المسئول عن صالة جيم لحيازته 4130 عبوة وقرص وأنبول من المنشطات ومضخم للعضلات والمكملات الغذائية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.

كما تم ضبط "نورهان ن ك" 20 سنة المدير المسئول عن صالة جيم بـ912 عبوة من المنشطات ومضخم للعضلات والمكملات الغذائية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، و"محمد ع ع" 38 سنة المدير المسئول عن صالة جيم لحيازته 249 عبوة من المنشطات ومضخم للعضلات والمكملات الغذائية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وضبط "رزق م ال" 44 سنة المدير المسئول عن صالة جيم لحيازته 196 عبوة وقرص وأنبول من المنشطات ومضخم للعضلات والمكملات الغذائية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، و"محمد ع ا" 25 سنة المدير المسئول عن مركز لتنسيق القوام واللياقة لحيازته 125 عبوة من المنشطات ومضخم للعضلات والمكملات الغذائية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، كما تم ضبط "خالد م ع" 26 سنة المدير المسئول عن صالة جيم لحيازته 38 عبوة بإجمالى وزن 53.2 كجم من المنشطات ومضخم للعضلات والمكملات الغذائية مجهولة المصدروغير مسجلة بوزارة الصحة، و"وائل ى ا" 37 سنة المدير المسئول عن صالة جيم لحيازته 18عبوة بإجمالى وزن 28.8 كجم من المنشطات ومضخم للعضلات والمكملات الغذائية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، و"محمد ج م" 22 سنة المدير المسئول عن صالة جيم لحيازته 10 عبوة بإجمالى وزن " 9.6 كجم " من المنشطات ومضخم للعضلات والمكملات الغذائية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.

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مصر 365

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