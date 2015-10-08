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أمن الإسكندرية يضبط قطعا أثرية بحوزة 3 أشخاص بكمين منفذ الرسوم

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أمن الإسكندرية يضبط قطعا أثرية بحوزة 3 أشخاص بكمين منفذ الرسوم أمن الإسكندرية يضبط قطعا أثرية بحوزة 3 أشخاص بكمين منفذ الرسوم
تمكن النقيب حلمى اليمانى الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين بنقطة التفتيش الأمنية منفذ الرسوم دائرة قسم شرطة أول العامرية من ضبط كل من عمر خ ا خلف، 34 سنة سائق مقيم الموسكى – محافظة القاهرة، ومحمد ع م 31 سنة حاصل على دبلوم تجارة مقيم السلام – محافظة القاهرة، وعبد المنعم ا ع 36 سنة بدون عمل مقيم سوهاج – محافظة سوهاج، بحوزتهم عدد " 8 " قطع حجرية يشتبه فى كونها أثرية أثناء استقلالهم السيارة رقم ق ص ب " قياده الأول ".

تحرر المحضر إدارى قسم أول العامرية وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365

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