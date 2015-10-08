صحة الشرقية تعلن إطلاق قافلتين طبيتين بالحسينية وفاقوس

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن إطلاق قافلتين طبيتين فى الحسينة وفاقوس.>وأوضح فى بيان إعلامى، أن القافلة الأولى تزور اليوم الخميس مستشفى الحسينية المركزى لخدمة أهالى مركز ومدينة الحسينية وتقديم خدمة طبية متميزة.

والثانية تزور قرية النص بمركز فاقوس لتقديم الخدمات الطبية المتميزة والكشف على أهالى القرية وتقديم الخدمات العلاجية لهم على مدى يومين.