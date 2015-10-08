دفاع متهمي «أحداث الوزراء» : تواجدوا بمحيط الأحداث بغرض «الفرجة»

أكد المحامي “عامر علوان” الدفاع المنتدب للدفاع عن إثنين و عشرين من المتهمين الذين يٌعاد إجراءات محاكمتهم في قضية “أحداث مجلس الوزراء ” بأن موكليه وهو شباب صغير لم يكونوا هم الفاعلين في الأحداث ولكنهم كانوا متواجدين لـ”الفرجة” ، مضيفاً بأن اجواء الخراب الذي كانت تخيم على البلاد كان معروف من ورائها .

وتابع الدفاع مشيرا الى دفعه ببطلان الإعترافات المسندة للمتهمين على بعضهم البعض موضحاً بأنها جائت في ظروف نفسية دفعت المتهمين لتبرأة أنفسهم كما انه لا يوجد دليل يسندها ، ودفع الدفاع كذلك بعدم جدية التحريات وان المتهمين لم يضبطوا بأسلحة كما لا يوجد دليل على ما اتهموا به .

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.