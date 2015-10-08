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تجديد حبس طبيب تخدير أزال نصف كبد وطحال زميله فى عملية "تدبيس معدة"

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تجديد حبس طبيب تخدير أزال نصف كبد وطحال زميله فى عملية "تدبيس معدة" تجديد حبس طبيب تخدير أزال نصف كبد وطحال زميله فى عملية "تدبيس معدة"
قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس طبيب تخدير 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالتسبب بالخطأ والإهمال فى إزالة الكبد والطحال من طبيب زميله، أوهمه بأنه طبيب "جراح" وأجرى له عملية "تدبيس معدة" .

كشفت تحقيقات أحمد عمار مدير نيابة الدقى، أن الطبيب المجنى عليه ويدعى "عماد م" توجه لعيادة الطبيب "المتهم" ويدعى "عبد الحى س" واتفق معه على إجراء عملية "تدبيس المعدة" مقابل دفع 60 ألف جنيه تكلفة العملية.

تم الاتفاق بين الطرفين على إجراء العملية بمستشفى فى الدقى، وعقب انتهاء العملية خرج الطبيب "المجنى عليه" وكانت حالته سيئة فتم نقله للعناية المركزة بأحد المستشفيات لتلقيه العلاج حتى اكتشف الأطباء المشرفون على علاجه أن كبد وطحال المجنى عليه تم بتر نصفهما أثناء إجراء العملية له.

حرر الطبيب المجنى عليه محضرا بقسم شرطة الدقى، وتم القبض على الطبيب المتهم، وتم إحالته للنيابة التى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم "طبيب تخدير" وليس جراحا ونصب على الطبيب المجنى عليه.

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مصر 365