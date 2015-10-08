الأمن العام يضبط 137 قطعة سلاح نارى و10 عصابات و101 هارب من السجون

وجه قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وجمع السلاح قبل الانتخابات البرلمانية.

ونجحت الحملات الأمنية بإشراف اللواء محمد كمال الدالى رئيس قطاع الأمن العام، فى ضبط 137 قطعة سلاح نارى من بينها 51 بندقية، وإحدى القطع المستولى عليها من المواقع الشرطية، و222 قطعة سلاح أبيض، و318 قضية مخدرات، و10 تشكيلات عصابية، ومتهمين لقيامهما بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه.

كما تم ضبط 101 هاربين من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 27997حكم قضائى متنوع وإعادة 9 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 523 دراجة بخارية مخالفة.