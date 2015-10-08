رفض استئناف 6 من عناصر الإخوان على قرار حبسهم فى أعمال عنف بالسويس

قررت محكمة الاستئناف بالسويس، صباح اليوم الخميس، رفض استئناف 6 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى على قرار حبسهم، وقررت تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على العنف وحشد المواطنين ضد الجيش والشرطة.

وتمكنت قوات الأمن والمباحث الجنائية من ضبط المتهمين شهر أبريل ومايو الماضى على خلفية مشاركتهم بإحداث العنف وتظاهرات تنظيم الأخوان الإرهابى وصدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضارهم.

يذكر أن المتهمين هم " يمنى . م " موظف، " محمد . أ " عاطل، " أحمد .أ " فنى كهربائى ،" إبراهيم . أ" موظف بشركة بترولية " ياسين .ن" عاطل، " محمود . ع " طالب.