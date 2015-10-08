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ضبط 10 من قائدى السيارات متعاطى المخدرة فى حملة مرورية بالإسكندرية

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ضبط 10 من قائدى السيارات متعاطى المخدرة فى حملة مرورية بالإسكندرية ضبط 10 من قائدى السيارات متعاطى المخدرة فى حملة مرورية بالإسكندرية
قام ضباط قسم مباحث المرور بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور بحملة بدائرة قسمى شرطة "كرموز – مينا البصل"، شارك فيها لجنة من مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدى المركبات للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء القيادة وتم فحص 25 حالة عشوائية من قائدى السيارات وإجراء التحاليل الفورية لهم.

وأسفرت عن ضبط 10 حالات إيجابية أكدت التحاليل تعاطيهم المواد المخدرة كل من السيد ر ع 27 سنة سائق سيارة أجرة، ومصطفى م ل 27 سنة سائق، ومحمد ج م 29 سنة سائق، وعادل ا ح 31 سنة سائق، ومحمود م ع 25 سنة سائق، وأحمد ف ع 30 سنة سائق، ومحمد ع ا 30 سنة سائق.

كما تم ضبط أحمد م ا 35 سنة سائق، وأحمد ج ع 22 سنة سائق، ومحمد ر ا 35 سنة سائق، وتحررت المحاضر جنح قسم كرموز وجنح مينا البصل وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365