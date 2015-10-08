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سقوط عاطلين متهمين بفرض إتاوات والبلطجة على قائدى السيارات بالقليوبية

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سقوط عاطلين متهمين بفرض إتاوات والبلطجة على قائدى السيارات بالقليوبية سقوط عاطلين متهمين بفرض إتاوات والبلطجة على قائدى السيارات بالقليوبية
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطلين حال قيامهما بفرض إتاوة وبلطجة على قائدى السيارات الأجرة أعلى الطريق الدائرى بقليوب.

وأورد بيان من مديرية أمن القليوبية، أنه ورد لقسم قليوب المحاضر المحررة بمعرفة الإدارة العامة للمرور متضمنًا ضبط كل من "محمد.ع.ح"، 22 سنة، عاطل، وذلك حال قيامه بفرض الإتاوة والبلطجة على قائدى السيارات الأجرة أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم قليوب وبحوزته مبلغ 439 جنيها وقيد المحضر برقم 7267 جنح قسم قليوب لسنة 2015 .

كما تم ضبط "عبد الرحمن.م.ص"، 56 سنة، عاطل، وذلك حال قيامه بفرض الإتاوة والبلطجة على قائدى السيارات الأجرة أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم قليوب وبحوزته مبلغ 47 جنيهًا، وقيد المحضر برقم 7268 جنح قسم قليوب لسنة 2015 ، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365