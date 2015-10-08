مدير أمن القاهرة يقود حملة أمنية بدوائر أقسام عابدين والموسكى والأزبكية

قاد اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة حملة أمنية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، لإحكام السيطرة الأمنية على كافة القطاعات والمناطق بالعاصمة، واستمراراً لخطة مديرية أمن القاهرة التى تهدف إلى القضاء على البؤر الإجرامية.

واستهدفت الحملة دائرة أقسام (عابدين، الموسكى، الأزبكية)، وشارك فيها ضباط وأفراد قطاع الغرب وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزى.

وتم ضبط 11 قضية اتجار بمواد مخدرة منها كيلو حشيش، 500 جرام بانجو، 195 جرام هيروين، 500 قرص مخدر، كما تم ضبط 3 قضايا حيازة أسلحة و10 آخرين سلاح أبيض، وضبط 13 هاربا من أحكام، منهم هارب من حكم مؤبد، كما تم ضبط قضية انتحال صفة و10 قضايا تموين .

كما ألقت قوات الأمن القبض على 6 متهمين صادر ضدهم 88 حكما و6 سرقات و7 أشخاص من الباعة الجائلين .

وفى الاتجار بالعملات الأجنبية تم ضبط "أشرف.أ.ع" 48 صاحب محل ومقيم دائرة قسم شرطة قصر النيل والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 7541/2014م عابدين – نصب و شقيقه "أوسم" 30 سنة صاحب محل ومقيم بذات العنوان وبحوزتهما مبلغ 10223 دولار أمريكى ، 200 جنيه إسترلينى ، 140 يورو، 405 "ريال سعودى"، 14125 جنيها بمناقشتهما اعترفا بحيازتهما للعملات الأجنبية المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بالسوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما شدد مدير الأمن على ضرورة الاستمرار فى تلك الحملات للقضاء على كافة الظواهر الإجرامية وإشعار المواطنين بالتواجد الأمنى الفعال، وقد لاقت الحملة استحسان أهالى المنطقة، وجارى بذل مزيد من الجهد لاستهداف مناطق أخرى بالعاصمة .

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