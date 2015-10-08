بدء نظر معارضة إسلام بحيرى على حكم حبسه 3 سنوات بتهمة إصدار شيك بدون رصيد

بدأت منذ قليل، محكمة جنح مصر القديمة اليوم الخميس، نظر المعارضة المقامة من الباحث إسلام البحيرى مقدم برنامج "مع إسلام" المذاع على قناة القاهرة والناس على حكم حبسه 3 سنوات في واقعة اتهامه بإصدار شيك بدون رصيد .

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشرقاوى وبحضور ممثل النيابة العامة وبسكرتارية هشام مختار

>كان المحامى أيمن محمود وكيلا عن المواطن شمس محمد، قد تقدم ببلاغ لقسم مصر القديمة يتهم إسلام البحيرى بتدوين شيك لموكله بدون رصيد بقيمة 350 ألف جنيه من أحد البنوك الأجنبيه بمصر .

يذكر أن دائرة جنح مصر القديمة برئاسة المستشار محمد الشرقاوى قد أصدرت فى وقت سابق حكما بالحبس 3 سنوات على إسلام بحيرى لإصداره شيكا بدون رصيد، فقام البحيرى بالمعارضة على الحكم كونه صدر غيابيا.

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