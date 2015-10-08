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محامى المتهمين بـ"أحداث عنف المعادى" يدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش

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محامى المتهمين بـ"أحداث عنف المعادى" يدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش محامى المتهمين بـ"أحداث عنف المعادى" يدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش
تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، إلى مرافعات الدفاع، فى محاكمة 16 متهمًا، بقضية أحداث العنف التى وقعت بمنطقة المعادى، والتى تعود وقائعها إلى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

واستهل الدفاع مرافعته بتقديم عدد من الدفوع التى تمثلت فى الدفع ببطلان أمر الإحالة، نظرًا لخلوه من توصيف الجرائم المنسوبة إلى المتهمين فى الدعوى، إلى جانب الدفع بشيوع الاتهام وخلو الأوراق من ثمة دليل سوى التحريات، والتى وصفها الدفاع بالدليل "القاصر"، فى الوقت الذى شدد خلاله الدفاع كذلك على بطلان أمر القبض والتفتيش، لكونه لم يتم فى حالة تلبس واضحة فى حق المتهمين المضبوطين.

وكانت النيابة العامة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، على خلفية ضبطهم فى منطقة المعادى، عقب تنظيمهم لمسيرات معادية للنظام القائم، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والإخلال بالنظام والامن العام بالبلاد.
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