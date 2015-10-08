دراسة كندية: عمليات تدبيس المعدة ترفع فرص الإقدام على الانتحار

نتائج خطيرة للغاية كشفت عنها مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة سانى بروك الكندية، حيث أشارت إلى أن الأشخاص الذين يخضعون لجراحات السمنة وخاصة ربط أو تدبيس المعدة معرضون لأضرار ومخاطر كبيرة.

وتابعت الدراسة التى أجريت على 8815 شخصًا أن الأشخاص الذين خضعوا لعمليات تدبيس المعدة كانوا أكثر عرضة للإقدام على الانتحار بمعدل 4 أضعاف، مقارنة ً بالأشخاص الذين لم يخضعوا لجراحات السمنة، وكما ارتفعت فرص إلحاقهم الضرر بأنفسهم بمقدار الضعف، حسبما كشفت النتائج.

وأكد الباحثون أن مرضى السمنة الذين يخضعون لهذا النوع من العمليات غالبًا ما يصابون باضطرابات نفسية، ويحاولون الانتحار بوسائل كثيرة، ومن أكثر الأشياء المستخدمة فى الانتحار: تناول السموم، مضيفين أن أضرار هذه العمليات أكثر من فوائدها.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "JAMA Surgery"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع من شهر أكتوبر الجارى.

وكانت الأبحاث السابقة قد حذرت من عمليات تدبيس المعدة أيضاً وأكدت أنها قد تؤدى إلى إدمان الخمور أو المخدرات.

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