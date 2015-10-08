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دراسة أمريكية: الرجال الشواذ أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد

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دراسة أمريكية: الرجال الشواذ أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد دراسة أمريكية: الرجال الشواذ أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد
كشفت دراسة طبية حديثة عن نتائج خطيرة، حيث أشارت إلى أن الرجال الشواذ والمخنثين أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد بمعدل الضعف، مقارنةً بالرجال الذين لا يقومون بهذه الممارسات المنافية للفطرة والطبيعة البشرية.

وفسر الباحثون ذلك، بأن الرجال الشواذ غالباً ما ترتفع معدلات استخدامهم لحمامات الشمس الصناعية أو ما يعرف باسم أسر الشمس أو التسمير "sunbeds " بمعدل 6 أضعاف كى يكونوا أكثر جاذبية، وبالتالى ترفع فرص إصابتهم بأورام الجلد بمختلف أنواعها.

وشملت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، ما يقرب من 200 ألف رجل وامرأة، وأكد الباحثون أن خطورة حمامات الشمس الصناعية تكمن فى اعتمادها على استخدامهم للأشعة الفوق بنفسجية، وهى تساهم فى رفع فرص الإصابة بسرطان الجلد.

وأضاف الباحثون أن السيدات ذوى الممارسات الجنسية الشاذة تنخفض فرص إصابتهن بسرطان الجلد نظراً لانخفاض إقبالهن على استخدام التسمير.

يذكر أن هذه النتائج تم نشرها بالمجلة الطبية "JAMA Dermatology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع من شهر أكتوبر الجاري.

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مصر 365