أخبار عاجلة

مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

طبيبان يتنافسان على مقعد نقيب كفر الشيخ وفوز اثنين بالتذكية

Google+ Print
طبيبان يتنافسان على مقعد نقيب كفر الشيخ وفوز اثنين بالتذكية طبيبان يتنافسان على مقعد نقيب كفر الشيخ وفوز اثنين بالتذكية
تجرى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، يوم الجمعة المقبل، بمقر نقابة الأطباء بكفر الشيخ على مقعد النقيب و4 أعضاء منهم اثنان فوق السن واثنان تحت السن.

فعلى مقعد النقيب يتنافس كل من عمرو أبو سمرة مدير مستشفى كفر الشيخ الأسبق، ومفيد راجح طبيب تخصص أمراض النساء والولادة، وأعلن الدكتور محمد أبو حليمة انسحابه لصالح الدكتور عمرو أبو سمره.

أما العضوية فوق السن فقد حسمت بالتذكية لكل من الدكتور محمود طلحة مرسى مرشح مجلس النواب بالدائرة الثانية، والدكتور مدحت هيكل.

أما تحت السن فيتنافس على المقعدين 8 مرشحين، وهم أحمد الجنزورى مدير هيئة الإسعاف بكفرالشيخ، ونادر محمد الخميسى، وهيثم إبراهيم رشوان، ووجيه العطار، وأحمد قطب، وأحمد محمد شنح، وعادل محمد شهاب، وعبد الرؤوف إبراهيم أحمد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365