طبيبان يتنافسان على مقعد نقيب كفر الشيخ وفوز اثنين بالتذكية

تجرى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، يوم الجمعة المقبل، بمقر نقابة الأطباء بكفر الشيخ على مقعد النقيب و4 أعضاء منهم اثنان فوق السن واثنان تحت السن.

فعلى مقعد النقيب يتنافس كل من عمرو أبو سمرة مدير مستشفى كفر الشيخ الأسبق، ومفيد راجح طبيب تخصص أمراض النساء والولادة، وأعلن الدكتور محمد أبو حليمة انسحابه لصالح الدكتور عمرو أبو سمره.

أما العضوية فوق السن فقد حسمت بالتذكية لكل من الدكتور محمود طلحة مرسى مرشح مجلس النواب بالدائرة الثانية، والدكتور مدحت هيكل.

أما تحت السن فيتنافس على المقعدين 8 مرشحين، وهم أحمد الجنزورى مدير هيئة الإسعاف بكفرالشيخ، ونادر محمد الخميسى، وهيثم إبراهيم رشوان، ووجيه العطار، وأحمد قطب، وأحمد محمد شنح، وعادل محمد شهاب، وعبد الرؤوف إبراهيم أحمد.

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