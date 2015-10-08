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وزير الإسكان يصل العاشر من رمضان لتسليم وحدات إسكان اجتماعى بالحى الـ15

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وزير الإسكان يصل العاشر من رمضان لتسليم وحدات إسكان اجتماعى بالحى الـ15 وزير الإسكان يصل العاشر من رمضان لتسليم وحدات إسكان اجتماعى بالحى الـ15
وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إلى مدينة العاشر من رمضان بالحى الـ15 بجوار مشروع "دار " ليسلم عددًا من وحدات مشروع المليون وحدة للمواطنين الذين فازوا فى القرعة التى أجراها صندوق التمويل العقارى على المتقدمين.
>اليوم السابع -10 -2015

ومن المزمع أن يقوم وزير الإسكان خلال زيارته اليوم داخل مدينة العاشر من رمضان بالتشغيل التجريبى لمحطة مياة مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والتى أوشكت مراحلها الأخيرة أن تنتهى ومن المزمع أن يتم افتتاحها قريبا بتكلفة تقدر بـ2 مليار جنيه، وستوفر مليون متر مكعب يوميا.

اليوم السابع -10 -2015
>كما سيقوم الوزير بوضع حجر أساس لمركز شباب بمحور خدمات المرحلة الثالثة غرب بحضور المهندس كمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ومى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى وعبد الله رشدى نائب رئيس الصنوق.

جدير بالذكر أن مأخذ محطة مياه العاشر من رمضان قادم من ترعة الإسماعيلية وممتد حتى مدينة العاشر من رمضان، وستدعم مدينة العاشر والشروق وبدر وخليج السويس.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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