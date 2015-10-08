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إزالة 195 حالة تعد وضبط 18 قضية تموين متنوعة فى حملة أمنية بالبحيرة

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إزالة 195 حالة تعد وضبط 18 قضية تموين متنوعة فى حملة أمنية بالبحيرة إزالة 195 حالة تعد وضبط 18 قضية تموين متنوعة فى حملة أمنية بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، منذ قليل، برئاسة اللواء عزيز إدوارد، نائب مديرأمن البحيرة، وبإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، من ضبط 18 قضية تموينية متنوعة.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها نائب مدير أمن البحيرة، ففى مجــال المرافق العامة تـم رفع (195) إشغالًا ثابتًا ومتحركًا، وفى مجال القضايا التموينية تم ضبط 18 قضية متنوعة ما بين قضايـا غش تجــارى، وقضايا عرض لحوم مجهولة المصدر، وقضايا بيع بأزيد من السعر المقرر، وقضايا عـدم الإعــلان عـــن الأســعــار.

وفى مجال المسطحات المائية تم تحرير 57 محضرًا لحرق قش الأرز، فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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