"تعليم الشرقية": نبحث مع الوزير تسجيل غياب التلاميذ والمعلمين إلكترونيا

أكد محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير التعليم بعد قليل لمتابعة تسليم الكتب للطلاب، وما هو الكتاب الناقص ومتابعة تسجيل الغياب للتلاميذ والمعلمين إلكترونيا.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تسليم الكتاب المدرسى للتعليم الابتدائى بنسبة 99% و95% للمرحلة الإعدادية 5 ,93 % للمرحلة الثانوية وجارى استكمال تسليم باقى الكتب للطلاب .

ولفت وكيل أول التعليم بالشرقية، أن لقاء الوزير عن طريق الفيديو كنفرانس معه ومديرى العموم بالمديرية يناقش أيضا الاطمئنان على عملية التسجيل الإلكترونى لغياب التلاميذ والمعلمين لضبط المنظومة التعليمية ومدى الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس ومدى جاهزيتها.