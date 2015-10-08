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وصول ومغادرة 25 ألف طن بضائع وفوسفات عبر موانئ السويس

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وصول ومغادرة 25 ألف طن بضائع وفوسفات عبر موانئ السويس وصول ومغادرة 25 ألف طن بضائع وفوسفات عبر موانئ السويس
يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة بريم لشحن 20 ألف طن فوسفات كما تغادر الميناء السفينة سما وعلى متنها 2000 طن بضائع عامة متجهة إلى العقبة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة شهد وعلى متنها 150 سيارة قادمة من جدة وتغادر السفينة دودو وعلى متنها 6 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى جدة.

يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 253 راكبا و2 تريلا والسفينة سينا وعلى متنها 20 براد و6 تريلا و10 سيارات تصدير كما تغادر العبارة آيلة وعلى متنها 118 راكبا و1 سيارة والسفينة سينا وعلى متنها 22 براد و3 تريلات و105 طرد سمك.

على جانب آخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 278 راكبا و2 سيارة و1 براد و2 باص جيت كما تغادر العبارة برنسيسة وعلى متنها 597 راكبا و4 سيارات والعبارة آيلة وعلى متنها 876 راكبا والسفينة سينا وعلى متنها 32 براد و10 تريلا.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمانة وعلى متنها 1539 راكبا و14 شاحنة و146 سيارة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 40 شاحنة و4 ركاب والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 43 شاحنة كما يغادر الميناء العبارة القاهرة وعلى متنها 1190 راكبا و32 سيارة و2 شاحنة.

على جانب آخر شهد ميناء سفاجا بالأمس استقبال السفينة بوبوس وعلى متنها 59 ألفا و728 طن قمح قادمة من أمريكا والعبارة مسرة وعلى متنها 766 راكبا و18 شاحنة و5 سيارات والسفينة الحرية وعلى متنها 3 شاحنات و3 ركاب كما غادر الميناء العبارة أمانة وعلى متنها 1097 راكبا و44 سيارة و6 شاحنات والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 11 راكبا و27 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 53 شاحنة والسفينة الحرية وعلى متنها 33 شاحنة و6 ركاب.

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مصر 365