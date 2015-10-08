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ضبط سيدة هاربة من 60 حكما وأخرى بحوزتها كيلو هيروين بالإسكندرية

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ضبط سيدة هاربة من 60 حكما وأخرى بحوزتها كيلو هيروين بالإسكندرية ضبط سيدة هاربة من 60 حكما وأخرى بحوزتها كيلو هيروين بالإسكندرية
تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة ثان المنتزه، من ضبط سهام ع ا ل 35 سنة ربة منزل محكوم عليها فى "60 " حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "مبانى"، بلغت جملة الأحكام الصادرة ضدها بالحبس لمدة 35 سنة.

كما تمكن النقيب محمود أبو كيلة الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين خدمة تأمين الطريق الساحلى دائرة قسم أول العامرية، من ضبط توحيدة ا ا م 50 سنة ربة منزل بحوزتها كمية لمخدر الهيروين "تزن حوالى كيلو جرام" ومبلغ 10 جنيهات - هاتف محمول .

أقرت بحيازتها للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف للاتصال بعملائها، تحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.
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