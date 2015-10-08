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"تعليم أسيوط": بدء الدراسة بمدارس المتفوقين الأسبوع المقبل

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"تعليم أسيوط": بدء الدراسة بمدارس المتفوقين الأسبوع المقبل "تعليم أسيوط": بدء الدراسة بمدارس المتفوقين الأسبوع المقبل
أكد عبد الفتاح أبوشامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن الدراسة بمدرسة المتفوقين ستبدأ الأحد المقبل، وتم إخطار الطلاب الملتحقين بمدرسة المتفوقين بموعد بدء الدراسة بها، مشيرا إلى أن تأخير بدء الدراسة بالمدرسة كان بسبب عدم استكمال أثاثات فندق الإقامة الخاص بالمدرسة وتم توفيره من قبل الوزارة.

وأوضح "أبو شامة" أن القرار الوزارى الخاص بافتتاح مدارس المتفوقين تضمن توفير أماكن إقامة للطلاب والمدرسين داخل المدرسة بما يتفق مع حالة الطالب المتفوق لتوفير جميع سبل الراحة له.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط عقد اجتماعا مع إدارة المدرسة وتم إخطار الوزارة بالمخصصات غير المتوفرة من أثاثات وتم توفيرها والأحد المقبل تكون المدرسة وفندق الإقامة جاهزين ويكون أول يوم للدراسة وتم إخطار الطلاب بذلك.

وذكر "أبو شامة" أن عدد الطلاب المقبولين بالمدرسة 139 طالبًا بينهم طلاب من محافظات الصعيد والدلتا والقاهرة والجيزة، حسب التنسيق الوزارى.

كانت قد سادت حالة من الاستياء بين أولياء أمور طلاب مدرسة «المتفوقين» الجديدة بمدينة أسيوط؛ بسبب تأخر بدء الدراسة لعدم استكمال التجهيزات من وزارة التربية والتعليم.

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مصر 365