26 أكتوبر.. «طب سوهاج» تُنظم ورشة عالمية في جراحة الوجه والفكين والجمجمة

صرح الدكتورة سامية سعيد، رئيسة قسم جراحة التجميل بكلية طب سوهاج، عن تنظيم القسم للورشة العالمية في جراحات الوجه والفك والجمجمة في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر الجاري، وذلك بالتنسيق مع الجمعية المصرية لجراحي التجميل.

وقالت “سامية”، إن الورشة، تأتي في إطار سياسة القسم والجامعة الرامية إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية للمرضى والتدريب والتعليم الطبي المستمر للكوادر الطبية، بهدف الوصول إلى المستويات العلمية والعالمية، مُشيرةً إلى أن الورشة، تُقام تحت رعاية الدكتور نبيل نور الدين عبدالله، رئيس الجامعة، والتي يحاضر فيها الجراح العالمي “هنري كاواموتو” أستاذ جراحة التجميل بجامعة كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وأوضح الدكتور كرم علام، مدرس جراحة التجميل ومنسق عام الورشة، أن ورشة العمل عالمية، ومُقرر لها أن تقام كل عام في دولة مختلفة، لافتًا إلى أنه قد تم اختيار مصر كمحطة أولى للورشة لأهمية دورها ومعرفتها بعلوم ومهارات التعامل الطبي مع عظام الوجه والفكين من خلال تعاملها مع المومياوات الفرعونية .

ويذكر، أن الجراح العالمي “هنري كاواموتو”، سَيُلقي سلسلة من المحاضرات العلمية، إضافةً إلى مناظرة وتشخيص العديد من الحالات، وإجراء التدخلات الجراحية المطلوبة لها.