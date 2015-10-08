ضبط فلسطيني يهرب 14 حقيبة أدوات تجميل بمليون جنيه بالمطار

ضبطت جمارك مطار القاهرة، اليوم الخميس، راكبا فلسطينيا حاول تهريب 14 حقيبة ممتلئة بأدوات تجميل قيمتها أكثر من مليون جنيه وزع 10 منها على ركاب قادمين بصحبته ضمن فوج حجاج فلسطينى قادم من السعودية فى طريقه إلى قطاع غزة وتم احتجاز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب .

أثناء إنهاء إجراءات جمارك فوج حجاج فلسطينى قادم على رحلة مصر للطيران من المدينة المنورة فى طريقه إلى قطاع غزة، اشتبه رجال الجمارك ، فى أحد الركاب ويدعى “م. ع”، موظف بحكومة غزة، حيث كان يحمل ٤ حقائب، و بفحص حقائب الراكب تبين أنها ممتلئة بأدوات التجميل ، وتم تشديد إجراءات التفتيش على باقى الركاب، أقر 10 ركاب بوجود حقيبة بصحبة كل راكب لصالح المهرب ، تم تجميعها وتبين وجود 14 حقيبة ممتلئة بأدوات التجميل وبعض الملابس المستوردة قيمتها تزيد على مليون جنيه.

وتم احتجاز المضبوطات وتحرير محضر تهريب جمركى للراكب الذى طلب التصالح وسداد الرسوم والغرامات الجمركية المستحقة عليه مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده .