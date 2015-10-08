إسرائيل تزعم اكتشاف كميات بترول ضخمة فى الجولان السورية المحتلة

زعمت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عبر ملحقها الاقتصادى "ذا ماركر"، أن شركة "آفك" الإسرائيلية للتنقيب عن النفط أكدت اكتشاف كميات ضخمة من البترول بهضبة الجولان تلبى احتياجات السوق الإسرائيلى لفترة طويلة.

ونقلت الصحيفة العبرية عن يوفال بار طوف، كبير الجيولوجيين فى شركة "آفك للنفط والغاز"، التابعة لشركة "نوبل إنرجى" الأمريكية للطاقة قوله، إن طبقة سميكة من النفط تصل حتى 350 مترا قد اكتشفتها الشركة مؤخرا بالجولان.

وأضاف المسئول الجيولوجى: "هذه الطبقة هى 10 أضعاف متوسط كميات النفط التى يعثر عليها فى جميع أنحاء العالم، وهذا هو السبب فى أننا نتحدث عن كميات كبيرة، والمهم هنا أن نعرف أن هناك يوجد نفط فى الصخور وهذا ما نعرفه".

وأضافت الصحيفة العبرية أن 3 مواقع للتنقيب عن النفط فى الجولان اكتشفت وتحتوى على مليارات من براميل النفط، تكفى لتلبية احتياجات السوق الإسرائيلى وتوفر 270 ألف برميل يوميا لفترة طويلة جدا.

وأشارت هاآرتس إلى أن الحفريات لاكتشاف النفط بدأت فى شهر ديسمبر عام 2014، وفى الأسابيع الأخيرة طلبت شركة "آفيك" الإذن فى حفر 10 آبار إضافية، فى حين أنها أكدت وجود النفط المكتشف، لكن جودته والكمية ومقدار التكلفة لن تكون معروفة حتى يبدأوا باستخراجها.



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