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"اللجنة العليا" توافق على طلب 60 سفارة أجنبية بمتابعة الانتخابات

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"اللجنة العليا" توافق على طلب 60 سفارة أجنبية بمتابعة الانتخابات "اللجنة العليا" توافق على طلب 60 سفارة أجنبية بمتابعة الانتخابات
قال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن أكثر من 60 سفارة أجنبية بمصر طلبت متابعة انتخابات مجلس النواب.

وأضاف مروان، خلال لقائه الصحفيين صباح اليوم، الخميس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن اللجنة العليا للانتخابات وافقت على منح هذه السفارات تصاريح متابعة الانتخابات، وستسلم إليهم التصاريح الأسبوع المقبل.

وأشار مروان، إلى أن أبرز هذه السفارات هى أمريكا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبى وإندونيسيا واليابان والهند، بالإضافة إلى مطالبة بعض الدول والمنظمات الموجودة بأفريقيا بمتابعة الانتخابات.

وأكد مروان أن هذا الأمر يعتبر خطوة جيدة تصب فى صالح العملية الانتخابية.

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