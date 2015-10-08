عاصم عبد الماجد يصف الدعوة السلفية بأصحاب فتاوى "الشفايف"

هاجم عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية، الهارب خارج البلاد، الدعوة السلفية وذراعها السياسى "النور"، واصفا إياهم بأصحاب فتاوى "الشفايف"- على حد تعبيره.

وعرض "عبد الماجد" فيديو لمجموعات سيدات منتقبات يحملن البنادق الآلية ويضربن طلقات فى الجو، وقال "عبد الماجد" معلقاً على الفيديو: "إهداء لأصحاب فتاوى "الشفايف" فالحمد لله ربنا عوض الأمة من هو خير منكم".

وكان إسلاميون سخروا من تصريحات شيوخ الدعوة السلفية من موافقتهم على منع النقاب داخل قاعات التدريس، بحجة أن يرى الطلاب تحركات "شفايف" المعلمة فى المواد التى تستلزم ذلك، ونشروا عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى صورة لمرأة ملثمة لم يظهر منها إلا فمها، مزيلة بعبارة ساخرة نصها "بالأسواق نقاب موديل 2016 ماركة الشحات" فى إشارة منهم إلى الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية.